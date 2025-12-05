Elmano: R$ 15 mi do TikTok vão atender demandas de indígenas

Comunidade indígena vive próximo ao Complexo do Pecém e teve parte da área desapropriada / Crédito: AURÉLIO ALVES

Os R$ 15 milhões de contrapartida do TikTok para o Ceará devido à construção do data center no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) devem ser revertidos em investimentos para atender a demanda dos povos indígenas anacé e tapeba, segundo afirmou o governador Elmano de Freitas (PT). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado “Tenho duas prioridades: o povo anacé e o povo tapeba. Tive com a executiva da empresa e são prioridades do data center e também do Estado”, disse em entrevista exclusiva ao O POVO, nesta sexta-feira, 5 de dezembro.

O que deve ser feito pelos indígenas? A construção de escolas indígenas e as obras de estradas de acesso às áreas foram citadas pelo governador como medidas prioritárias do Estado para com os povos anacé e tapeba. Mas Elmano ressaltou que a contrapartida de R$ 15 milhões deve atender às demandas deles a partir de uma agenda construída entre Estado, empresa e comunidades. De acordo com ele, isso será uma agenda permanente. “Quase como um pequeno orçamento”, exemplificou, no qual, “a cada ano, aquele povo vai dizer quais as prioridades”.