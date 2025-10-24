Petrobras conclui assinaturas de contratos para o trem 2 da Rnest, em Pernambuco

Ao todo, são nove contratos com empresas como a Consag, Tenenge, CPL, Possebon, Tecnosonda e Schneider Eletric, que somam mais de R$ 8,3 bilhões em investimentos. Este valor está previsto no Plano de Negócios 2025-2029 (PN 2025-2029). O investimento faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 24, que finalizou todas as assinaturas de contratos para a retomada da construção das unidades de processamento do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada na cidade de Ipojuca, em Pernambuco.

A partida total do segundo trem da refinaria pernambucana está programada para acontecer até 2029, mas parte das obras já está em andamento, com mais de dois mil e quinhentos empregos mobilizados. A estimativa é a geração de cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos durante todo o processo de construção do Trem 2, que, quando pronto, vai acrescentar cerca de 13 milhões de litros de Diesel S10 (de baixo teor de enxofre) por dia à capacidade de produção nacional.

Nacionalmente, a Petrobras está investindo US$ 19,6 bilhões até 2029 no segmento de refino, transporte e comercialização, petroquímica e fertilizantes.

Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a companhia tem objetivos de expandir, adequar e diversificar o parque industrial, com monetização do petróleo nacional, na busca de aumentar a oferta de produtos de alta qualidade e baixo carbono.

"Os volumes reforçam a relevância da Rnest na ampliação da produção de derivados de maior valor agregado no parque de refino da Petrobras, promovendo ganhos em produtividade e contribuindo para o fornecimento de combustíveis com baixo teor de enxofre. Teremos investimentos rentáveis, que nos permitirão integração e diversificação dos negócios, com geração de valor na transição energética justa", disse Magda em nota.