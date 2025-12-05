PCE dos Estados Unidos sobe 0,3% em setembro ante agosto

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em setembro ante agosto, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 5, pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, houve alta de 2,8% em setembro. Analistas ouvidos pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,2% do PCE e avanço anual de 2,8%.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).