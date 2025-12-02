Fim da obrigatoriedade das autoescolas no Ceará: o que muda?

A decisão do Contran foi aprovada nessa segunda-feira, 1º (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve provocar mudanças no Ceará — e, segundo o setor, não será uma redução de custos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Ele explica que, atualmente, uma aula prática dentro de um pacote custa entre R$ 38,40 e R$ 42. Com a contratação avulsa, acredita que o valor pode subir para a partir de R$ 100 por aula.

“O cidadão está criando uma falsa expectativa de que esse valor vai reduzir. Não falaram em taxas estaduais, clínica e outras obrigações que não foram criadas pelas autoescolas. Nós apenas cumprimos a resolução”, sustenta. O presidente também avalia que a medida deve gerar impacto direto tanto para os candidatos quanto para as empresas.