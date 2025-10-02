Autoescolas defendem proposta para baratear CNH em até 70%

Exigência de veículos de câmbio mecânicos é criticada por empresas / Crédito: Divulgação/Ministério das Cidades

Sentindo-se ameaçadas pela proposta do Ministério dos Transportes que mira o fim da exigência das autoescolas no processo de retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), as empresas afirmam que as exigências do Governo Federal são o motivo do custo elevado da CNH e dizem que é possível reduzir o valor em até 70%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Brasil, o condutor chega a desembolsar até R$ 3 mil em todo o trâmite para obter a carteira de motorista, entre taxas, aulas e exames. No Ceará, o valor gira em torno de R$ 1,5 mil, segundo o Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará (SINDCFCS/CE).

Revisão de regras As demais propostas defendidas pelas autoescolas, conta Maia, envolvem uma “revisão das regras de reprovação, com carga mínima obrigatória”, fazendo com que o aluno que não passou nos exames possa voltar ao teste em menos tempo e desembolsando um valor menor. O diretor do Sindicato critica ainda a exigência de salas de aulas físicas, com tamanho do espaço e até o quadro definidos em portarias, uma vez que as aulas teóricas, hoje, são feitas de forma virtual. “A pessoa não sai mais de casa para assistir o curso, assiste no seu computador. Então por que a autoescola tem que ter um espaço de uma sala de aula física? Tudo isso é custo. Tudo isso aumenta o aluguel que quem paga é o consumidor”, acrescenta.

Incentivos podem ser dados Para Maia, o Governo Federal deve agir para reduzir o preço cobrado para a emissão da CNH diminuindo a burocracia e incentivando as empresas. Além do aluguel de espaços físicos de tamanho mínimo exigido, ele contabiliza outros custos que poderiam ser amenizados com o apoio governamental. “Hoje, a autoescola não tem incentivo fiscal nenhum. A gente para comprar um veículo, a gente não tem desconto de IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados). Aqui no Ceará, a gente ainda tem redução de IPVA (Imposto Sobre Propriedade Veicular Automotora)”, diz.

Ele ainda defende isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) pelas prefeituras no cálculo que faria a carteira de motorista ficar até 70% mais barata para o consumidor. Fim da exigência ameaça 5 mil empregos no Ceará No caso de a proposta do Ministério dos Transportes ser levada a cabo e uma portaria pôr fim à exigência das autoescolas no processo de emissão das carteiras de habilitação, Alisson Maia aponta o risco ao emprego de 5 mil profissionais no Ceará. O número é de empregados diretamente pelas 365 empresas do setor no Estado, mas ele contabiliza também os negócios relacionados.