CNH: confira quais são as novas regras e veja o que muda

A resolução também flexibiliza a utilização do veículo nas aulas práticas / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma resolução que altera regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com o objetivo declarado de reduzir custos e ampliar o acesso à habilitação. A principal mudança é o fim da exigência de que o candidato cumpra carga horária mínima obrigatória exclusivamente em autoescolas: agora será possível optar por modalidades alternativas de formação, como cursos à distância, plataformas digitais oferecidas por órgãos públicos e instrutores credenciados ou autônomos.

A resolução também flexibiliza a utilização do veículo nas aulas práticas, permitindo, em determinadas condições, que o próprio candidato utilize seu veículo. Leia mais Mulheres vítimas de violência serão incluídas no Programa CNH Popular Sobre o assunto Mulheres vítimas de violência serão incluídas no Programa CNH Popular CNH: o que deixa de ser obrigatório e o que permanece Com a nova norma, a obrigatoriedade de realizar toda a carga horária em um Centro de Formação de Condutores (CFC) é eliminada. Isso significa que as aulas presenciais deixam de ser a única via de formação: o conteúdo teórico poderá ser cumprido presencialmente, por ensino a distância (EAD) ou por material digital disponibilizado pela plataforma do governo ou por instituições credenciadas.

Ainda assim, permanecem obrigatórios os exames exigidos hoje: a prova teórica (simulada/teórica) e o exame prático de direção. CNH: quem poderá dar aulas e categorias C, D e E A resolução cria a figura do instrutor de trânsito credenciado ou autônomo profissionais que poderão prestar serviços fora do modelo exclusivo de autoescolas, desde que registrem e sigam normas definidas pelo Detran. Autoescolas continuam existindo e poderão oferecer cursos, mas deixam de deter o monopólio do preparo do candidato.