35% das peças do Chevrolet Spark do Ceará terão origem nacional

Primeiro Chevrolet Spark do Polo Automotivo do Ceará será fabricado amanhã, 3/12, às 11 horas, durante a inauguração

A inauguração da operação ocorre nesta quarta-feira, 3/12, com participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Aproximadamente 1/3 das peças que irão compor o Chevrolet Spark produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace) , em Horizonte, serão de origem nacional. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da General Motors na América do Sul, Fábio Rua.

O executivo da GM anunciou ainda que o primeiro veículo produzido pelo Pace estará pronto por volta das 11 horas.

Fábio destaca ainda que a unidade tem capacidade de produzir mais de 8 mil unidades anualmente, com a perspectiva de evoluir gradativamente. As afirmações foram feitas em entrevista no programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN.

O novo Spark EUV, da Chevrolet, é um modelo de SUV elétrico e, segundo o executivo, marca o fortalecimento da eletrificação no portfólio da companhia no País.