Programa de CNH acessível prevê curso teórico gratuito

Governo quer acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar a CNH

A proposta do governo federal de criar um novo modelo de formação de condutores de veículos prevê a oferta de curso teórico gratuito, que poderá ser realizado tanto presencialmente quanto de modo online, em plataformas do governo e instituições públicas. A ideia segundo o governo é ampliar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e reduzir custos, que hoje variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.