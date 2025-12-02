Taxas de juros recuam com dólar e após produção industrial abaixo do esperado

Os juros futuros mostram viés de baixa na manhã desta terça-feira (2) após a abertura, em sintonia com a desvalorização do dólar ante o real e após a divulgação da produção industrial. O indicador subiu 0,1% em outubro ante setembro, abaixo da mediana das projeções (+0,3%). Os rendimentos dos Treasuries operam mistos.

Às 9h07, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 estava em 13,575%, de 13,610% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para mínima de 12,705%, de 12,757%, e o para janeiro de 2031 cedia para mínima de 12,935%, de 13,001% no ajuste de segunda-feira, dia 1º.