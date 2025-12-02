Indústria opera 14,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011, afirma IBGE

Em outubro, a indústria brasileira operava 14,8% aquém do seu pico, alcançado em maio de 2011. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta terça-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na categoria de bens de capital, a produção está 29% abaixo do pico, registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operam 30,30% abaixo do ápice, de junho de 2013.