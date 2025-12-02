Produção da Petrobras sobe 26,4% em outubro ante mesmo mês de 2024, revela ANP

A produção de petróleo da Petrobras subiu 26,4% em outubro contra o mesmo mês do ano passado e 2,4% contra setembro deste ano, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta terça-feira, 2. A agência confirmou o recorde de produção nacional, antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada.

A produção da Petrobras atingiu 3,269 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em outubro, 62% da produção total do País, que com isso atingiu um novo recorde, de 5,255 milhões de boed, ou 23,1% a mais do que há um ano. A estatal produziu 2,509 milhões de barris diários de petróleo e 120,7 milhões de metros cúbicos diários (m3/d) de gás natural.