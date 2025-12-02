Secovi-SP: mercado imobiliário tem alta de 88,8% nos lançamentos e 8,2% nas vendas em outubro

Os lançamentos de imóveis residenciais em outubro deram um salto de 88,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado, totalizando 19,2 mil novas casas e apartamentos - um dos maiores níveis já registrados pelo sindicato patronal. No acumulado dos últimos 12 meses, os lançamentos aumentaram 40%, para 136,3 mil unidades.

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo teve expansão dos lançamentos e das vendas no mês de outubro, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

As vendas em outubro tiveram aumento de 8,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 12,3 mil casas e apartamentos. No acumulado dos últimos 12 meses até outubro, as vendas cresceram 13%, totalizando 111,9 mil unidades.

A velocidade de vendas (que mede a quantidade de unidades vendidas em relação ao estoque disponível) em outubro foi de 14,1%, o que representa um recuo perante os 17,5% de um ano antes.

Com mais lançamentos do que vendas no mês, o estoque de imóveis novos disponíveis para venda (considerando unidades na planta, em obras e recém-construídas) cresceu 40% em um ano, para 75,2 mil unidades.

No ritmo atual das vendas, esse estoque seria suficiente para abastecer a demanda por sete meses em casos de moradias populares, onde a liquidez é maior, e por dez meses no segmento de médio e alto padrão.