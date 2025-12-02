Intel planeja novo investimento de mais de US$ 200 milhões em semicondutores na Malásia

A Intel anunciou um novo aporte superior a US$ 200 milhões na Malásia, ampliando o papel do país como centro de montagem e testes de semicondutores da companhia. Segundo o primeiro-ministro Anwar Ibrahim, o compromisso foi formalizado durante encontro com o CEO da fabricante, Lip-Bu Tan, e divulgado no Facebook do líder malaio.

Anwar afirmou ainda que a unidade avançada da Intel em Penang está praticamente concluída, com 99% das obras finalizadas. O complexo recebeu um aporte inicial de US$ 7 bilhões em 2021 e é visto como peça-chave na estratégia regional da empresa.