Contran aprova CNH sem autoescola; veja como ficará o processo

Governo acaba com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar a CNH / Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nesta segunda-feira, 1º de dezembro, uma resolução que promove uma ampla alteração na formação de condutores no Brasil, reduzindo a dependência dos tradicionais Centros de Formação de Condutores (CFCs), popularmente conhecidos como autoescolas. A proposta, defendida pelo Ministério dos Transportes, visa facilitar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tem como objetivo reduzir o custo total em até 80%.

Aulas práticas e instrutores autônomos A mudança mais significativa está nas aulas práticas para as categorias A e B (carros e motos). A exigência das atuais 20 horas-aula foi extinta. O Contran manteve como obrigatórias apenas duas horas de aulas práticas antes do exame final. Essas aulas não precisam mais ser realizadas exclusivamente em autoescolas. O candidato poderá optar por realizá-las em um CFC ou com um instrutor autônomo credenciado. Além disso, o candidato poderá treinar com o próprio veículo, desde que esteja acompanhado por um instrutor autorizado e que o automóvel cumpra os requisitos de segurança previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O governo reforça que a segurança será mantida, uma vez que os exames teórico e prático permanecem obrigatórios.

Digitalização e instrutores A burocracia também passa por um processo de digitalização, seguindo modelos adotados em países como Estados Unidos, Canadá e Japão. Plataformas digitais deverão ser usadas para conectar candidatos e instrutores, facilitando o agendamento, o pagamento online e o acompanhamento por geolocalização. O monitoramento do processo será feito através da Carteira Digital de Trânsito (CDT). A formação dos instrutores autônomos também será padronizada, com exigências de credenciamento digital, avaliações obrigatórias e acompanhamento pela CDT. Categorias profissionais (C, D e E) Para as categorias que englobam caminhões, ônibus e carretas (C, D e E), a resolução amplia as possibilidades de formação. Além dos CFCs, outras entidades poderão oferecer os cursos, desde que sigam as diretrizes da Senatran e dos Detrans estaduais.