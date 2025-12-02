Vale prevê investimento total entre US$ 5,4 bi e US$ 5,7 bi em 2026

Os recursos, de acordo com a mineradora, devem ser aplicados para medidas para crescimento e em manutenção, que neste ano estão divididos da seguinte forma: US$ 1,2 bilhão para crescimento e US$ 4,3 bilhões para manutenção.

A Vale informou nesta terça-feira, 2, que deve investir entre US$ 5,4 bilhões e US$ 5,7 bilhões em 2026 e cerca de US$ 6 bilhões em 2027. Até o fim deste ano, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a mineradora deve aportar US$ 5,5 bilhões.

Em 2026, a divisão prevista é de US$ 1,1 bilhão para crescimento e US$ 4,5 bilhões em manutenção. Já em 2027, serão aplicados US$ 1,4 bilhão para crescimento e US$ 4,5 bilhões para manutenção.

Em relação ao investimento de capital por negócio, a Vale espera aplicar em soluções para minério de ferro US$ 3,9 bilhões este ano, US$ 4 bilhões em 2026 e US$ 3,9 bilhões em 2027.

Já na Vale Base Metals (VBM), os aportes devem girar em torno de US$ 1,6 bilhão este ano, US$ 1,6 bilhão em 2026 e cerca de US$ 2 bilhões em 2027.

A companhia também estima que os gastos fixos na operação de Soluções de Minério de ferro devem girar entre US$ 5,8 bilhões em 2025 e US$ 5,7 bilhões em 2026.