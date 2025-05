Seminário em Fortaleza mira ampliar empresas e projetos de tecnologia no Ceará

Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) mostram que o Estado possui apenas cinco empresas habilitadas e 18 projetos conveniados com instituições de ensino e pesquisa locais, evidenciando o potencial de expansão para o setor na Região.

Fortaleza sediará o Seminário Política Industrial para o Setor de TICs para discutir o fortalecimento da indústria de tecnologia da informação e comunicação (TICs) no Ceará e no Nordeste.

Uma das novidades que impulsionam esse cenário na busca por expandir as empresas habilitadas e os projetos no Ceará é a atualização recente da legislação, por meio da Lei 14.968/2024 , que ampliou os benefícios fiscais para empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O seminário visa divulgar as oportunidades geradas pela Lei de TICs (Lei de Informática) — considerada a principal política industrial para o desenvolvimento tecnológico do setor no Brasil.

O evento acontece na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) , nos dias 5 e 6 de junho , e é uma realização conjunta com a P&D Brasil e o deputado federal André Figueiredo (PDT-CE).

A programação inclui painéis e mesas de diálogo que abordarão temas como:



A Lei de TICs como base para a transformação digital e desenvolvimento regional;



Competitividade da indústria de hardware e inovação local;



Processos de habilitação, incentivos fiscais e Processo Produtivo Básico (PPB);



Estratégias de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI);



Casos de sucesso no Ceará e desafios tecnológicos.



Entre as autoridades convidadas estão os ministros do MDIC e MCTI, além de presidentes de entidades como Finep, ABDI, Softex, Embrapii e RNP, reforçando a relevância nacional do debate.



UFC TechHub e o fortalecimento do ecossistema de inovação



A realização do seminário acontece em um momento de fortalecimento do ecossistema de inovação no Ceará, impulsionado por iniciativas como o UFC TechHub — primeiro hub de inovação vinculado a uma universidade pública no Brasil, fruto da parceria entre a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Neo Ventures, com apoio da Fiec.



Para a Fiec, a criação do TechHub é um exemplo concreto de como a conexão entre academia, mercado e sociedade pode transformar conhecimento em soluções de impacto. “Deixamos de engavetar projetos de pesquisa e passamos a torná-los realidade”, destaca a entidade em nota.