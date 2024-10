Ceará chega a 19 empresas que alcançaram certificação com selo ESG-Fiec

Mais quatro empresas foram agraciadas com o selo ESG-Fiec Crédito: Laura Guerreiro/Fiec/Divulgação

Quatro empresas cearenses receberam nesta quarta-feira, 2, o selo ESG-Fiec. Assim, o Estado chega ao total de 19 instituições com a certificação, concedida às indústrias que desenvolvem práticas relacionadas à sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança Corporativa (ASG). Veja no fim desta matéria a lista de empresas com o selo De diferentes segmentos industriais, as agraciadas com o selo foram a Duggê Sorvetes, Cinco Quinas Pães e Doces, Carnaúba do Brasil e Arcaplast.

Elas fazem parte do programa promovido pelo Núcleo ESG da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), no qual passam por um processo de verificação e validação de práticas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, cerca de um terço das participantes do Programa de Selo ESG-Fiec é classificado como micro e pequenas empresas, o que demonstra que as indústrias cearenses "estão buscando se desenvolver de forma mais consciente e sustentável.' “E isso me enche de orgulho, especialmente por saber que nós, indústria cearense, estamos dando exemplo para o resto do País. Não é por acaso que, após ver o sucesso que temos alcançado, outros estados têm nos procurado, buscando assessoria para a implantação de núcleos ESG em suas federações”, afirma Cavalcante.

As novas empresas certificadas destacaram que poucos investimentos foram necessários para atender aos critérios ASG e que parte das práticas já era desenvolvida antes do programa. Mas frisam que a partir do selo foi possível consolidar e documentar essas ações. Socorro Castro, CEO da Duggê Sorvetes, conta que a instituição tem focado na economia de água, realizando o reaproveitamento do recurso vindo do ar-condicionado e a divulgação de comunicados educativos. Além de maior arborização de seus ambientes, há a pretensão de implementar a energia solar. A Arcaplast, que atua na produção de utensílios domésticos, também apresentou ações voltadas ao uso de energia sustentável e redução do desperdício de água.