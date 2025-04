Inscrições com 700 vagas para tecnologia acabam nesta terça, 22, no Ceará

As matrículas podem ser realizadas presencialmente nos locais das aulas ou pela internet

As vagas são ofertadas pela Universidade do Trabalho Digital (UTD), programa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Veja como se inscrever abaixo.

Mais de 700 jovens residentes no Ceará poderão se inscrever gratuitamente em cursos na área da tecnologia até esta terça-feira, 22.

Os cursos “Informática para o Mercado de Trabalho”, “Suporte e Manutenção de Computadores”, “Publicação de Jogos” e “Arduíno Básico” contam com vagas disponíveis e serão ofertados em Fortaleza, Beberibe, Canindé, Maracanaú e Maranguape.

As aulas serão ministradas e certificadas por meio do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), com modalidades presencial ou a distância.

Como se inscrever nos cursos de tecnologia

A lista de cursos disponíveis por município está disponível no link sct.ce.gov.br/utd. Caso o interessado opte por cursar na modalidade presencial, as inscrições deverão ser realizadas diretamente nos locais onde as aulas serão ministradas.

Veja ao fim da matéria os endereços dos cursos presenciais. Já nas formações EaD, as matrículas podem ocorrer de forma online.