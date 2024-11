Quatro empresas cearenses são certificadas com o Selo Fiec-ESG

Somada às 19 anteriormente certificadas, o Estado chegou ao total de 23 instituições com o selo Fiec-ESG

Quatro empresas cearenses foram certificadas, pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), com o selo Fiec-ESG, concedido por boas práticas relacionadas à sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança Corporativa (ASG ou ESG, sigla em inglês).

O evento ocorreu nesta quarta-feira, 13, na Casa da Indústria. As indústrias premiadas foram a Emape Alimentos, Beatriz Têxtil, Três Corações e Aaron Rótulos & Etiquetas Adesivas.