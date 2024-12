Sudene libera R$ 1,5 bilhão em incentivos fiscais; 5 empresas são do CE

Sudene aprovou pleitos de incentivos fiscais em dez estados e o Ceará foi um dos beneficiados / Crédito: Aurélio Alves

A diretoria colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou a concessão de incentivos fiscais para 46 empresas em sua área de atuação. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Do montante, cinco empresas com operação no Ceará foram beneficiadas. Quatro das operações ficam localizadas em Fortaleza e uma em Jaguaruana (a 185 km da Capital).

Segundo a Sudene, a aprovação dos pleitos permitem que as empresas realizem investimentos que, somados, chegam a R$ 1,5 bilhão em dez estados de sua área de atuação. Há a perspectiva de que 16,6 mil empregos sejam gerados, entre diretos e indiretos.

De acordo com o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, a política de incentivos fiscais é estratégica para a atração e permanência de empresas na Região, especialmente pelos desafios de competitividade ainda existentes em relação a outras do País. “Esse é um instrumento importante para reduzirmos as desigualdade, gerando oportunidades e renda para a população”, afirma. A empresa de data centers V.tal foi uma das beneficiadas com incentivos fiscais da Sudene Crédito: Divulgação/ V.tal