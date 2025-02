Antes de reunião do PDT, André Figueiredo e Lupi se encontram com Elmano e Evandro: 'Iniciar uma parceria'

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), recebeu lideranças do PDT, André Figueiredo, Carlos Lupi e Mauro Filho no Palácio da Abolição / Crédito: Reprodução: Instagram/ André Figueiredo

André Figueiredo, presidente nacional interino do PDT, juntamente de Carlos Lupi, ministro da Previdência Social e presidente licenciado, estiveram com Elmano de Freitas (PT) no Palácio da Abolição antes do encontro interno da sigla brizolista que ocorrerá nesta sexta-feira, 14. Também estiveram no Paço Municipal, onde conversarem com o ex-pedetista Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza. Além deles, o deputado federal Mauro Filho (PDT), também esteve presente. Em postagem nas redes sociais, Figueiredo afirmou que o encontro foi entre outras coisas para começar um diálogo entre o PDT e o governo do PT.