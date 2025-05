Alta na produção de SP tem maior impacto positivo sobre indústria nacional, mostra IBGE

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na passagem de fevereiro para março, a produção paulista foi impactada pelos setores de derivados de petróleo e biocombustíveis, farmacêutico e produtos químicos.

Com o resultado de março, o parque fabril paulista operava 2,2% acima do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. A produção está ainda 19,9% abaixo do pico histórico alcançado em março de 2011.

Na média global, a indústria brasileira cresceu 1,2% em março ante fevereiro.

"A indústria nacional cresceu 1,2% após cinco meses sem crescimento significativo. Este crescimento no mês de março vem como um movimento compensatório. Vale lembrar que fatores macroeconômicos ainda impactam a cadeia produtiva, como a inflação acelerada, afetando diretamente a renda disponível das famílias, principalmente, no que tange o setor alimentício e a cesta básica. Temos também a taxa de juros em patamares elevados, a redução na concessão do crédito impactando negativamente os investimentos com relação à produção industrial, o que arrefece o ritmo de produção. Isso explica um pouco a trajetória que vem desde outubro de 2024", avaliou Bernardo Almeida, técnico da pesquisa do IBGE, em nota oficial.