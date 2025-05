Para CNI, indústria voltou a 'ser servida na mesa' e política industrial é consistente

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, afirmou nesta segunda-feira, 26, que o setor "voltou a ser servido na mesa", em referência à política industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). "Neste governo voltamos a ter uma política industrial, com o vice-presidente comandando", declarou. "Desde a época dos militares ditadura não tínhamos política industrial consistente e duradoura", acrescentou Alban.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Sem aumento significativo na produtividade não é possível pensar em redução da jornada de trabalho. Pensar nisso em um momento em que temos pleno emprego no país é ainda mais preocupante", declarou ele, no Dia da Indústria, evento que reúne empresários, representantes de entidades do setor industrial e do poder público.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já afirmou que o debate sobre o fim da escala 6x1 será encaminhado junto às comissões pertinentes no Congresso e declarou que a discussão envolve "a sociedade e todos os setores abrangidos pelo tema". A declaração pública da ministra foi no início do mês de maio.