André Figueiredo diz que deixar base do governo Lula foi questão "mal colocada"

O parlamentar estava em jantar da Marcha dos Prefeitos, encontro que ocorreu no centro de convenções de Brasília na noite dessa terça-feira. O momento contou com a presença Lula e chefes do Executivo estadual, como o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Presidente nacional do PDT, o deputado federal André Figueiredo esclareceu nessa terça-feira, 20, que a questão de deixar a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “foi mal colocada”.

As falas ocorreram após encontro da sigla, ainda na terça, que reuniu os presidentes estaduais da legenda, a executiva nacional, além da bancada da Câmara e do Senado , para tratar de “uma avaliação de conjuntura, estado por estado, bem como o posicionamento a nível nacional”.

Saída de Ciro e Roberto Cláudio

Ao ser questionado sobre a aproximação do ex-governador e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) com políticos do PL no Ceará, o deputado afirmou que “isso não foi colocado em pauta”. “O Ciro tem, evidentemente, externado os posicionamentos dele, que são legítimos, mas em nenhum momento ele colocou isso em pauta dentro do PDT”, disse.

O deputado comentou também sobre o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), deixar a legenda: “Espero que não [saia]”. Ele afirma, tanto no caso de Ciro, quanto o de RC, que não houve conversas formais com o partido sobre as candidaturas deles para as eleições de 2026.

“Não, não comunicaram nada. Com o Roberto Cláudio, eu ainda tive algumas conversas e ele se coloca como pré-candidato ao Governo do Estado, sabendo que nós temos um diálogo muito forte com o Evandro, o prefeito municipal, e com o Governo Federal. Não temos tido ainda nenhum contato com o governador do Estado”, afirma.