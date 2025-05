MundoGEO 2025 destaca inovação urbana e recebe

Com palestra de Helton Uchoa, CEO da Prefeitura Eficiente, o evento acontece em São Paulo e reunirá especialistas e líderes do setor para debater inovações urbanas e tecnológicas

A programação reúne especialistas, empresas de tecnologia, gestores públicos e representantes da indústria para debater soluções inovadoras para os desafios das cidades do presente — e do futuro.

Dentro desse cenário relevante para o setor de inovação urbana, um dos destaques do evento será a palestra de Helton Uchoa, CEO e cofundador da startup Prefeitura Eficiente, que acontece no dia 4 de junho, às 17h. Uchoa abordará o tema “Inteligência Artificial para Cidades do Futuro”, mostrando como tecnologias como Cadastro Técnico e Modelagem 3D estão sendo usadas de forma estratégica para tornar as cidades mais eficientes, conectadas e sustentáveis.

A Prefeitura Eficiente é uma govtechs e em 2025 lançou a plataforma AllSee, que aplica inteligência artificial no cotidiano de instituições públicas e empresas privadas dos setores de Engenharia e Indústria — promovendo agilidade, precisão e economia na gestão territorial e urbana.