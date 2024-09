Fiec divulga manifesto por redução da taxa de juros

A Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) divulgou manifesto nesta quinta-feira, 12, pleiteando a redução dos juros no País. A discussão sobre a manutenção ou não da taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano, entra na pauta do Comitê de Política Monetária (Copom) nos próximos dias 17 e 18 de setembro.

“O patamar elevado da taxa básica de juros é o principal responsável pelos exorbitantes custos do crédito no Brasil. Temos uma das maiores taxas de juros reais do mundo, e isso produz um impacto negativo na competitividade das empresas, principalmente no setor industrial, que possui as cadeias produtivas mais longas”, pontua o documento assinado pela Fiec, presidida pelo industrial Ricardo Cavalcante, que lidera ainda a Associação Nordeste Forte.

A Selic está em 10,5% desde maio, quando o BC interrompeu o último ciclo de queda dos juros. E, embora não tenha ocorrido aumento no indicador nas duas últimas reuniões, de junho e julho, o País segue ocupando a 2ª posição no ranking de maior taxa de juros reais no mundo, de 6,79%. O líder é a Rússia, com taxa real de 8,91%.