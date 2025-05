Presidente do PDT, André Figueiredo diz querer manter Ciro e RC no partido

Presidente do PDT, o deputado André Figueiredo / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

André Figueiredo, deputado federal e presidente estadual do PDT, afirmou nesta segunda-feira, 12, ter um bom diálogo com Ciro Gomes e Roberto Cláudio, ambos hoje filiados ao PDT. Ele afirma que buscará uma conversa com eles para ouvir suas ideias e disse esperar que continuem na sigla brizolista. "Nós temos um excelente diálogo tanto com o Roberto como com o Ciro. Então nós vamos conversar para saber exatamente qual é a ideia deles, mas esperamos sim que eles continuem no PDT", disse ao O POVO.