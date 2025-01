Sem Lula e Bolsonaro, Ciro pode ter viabilidade para Presidência, diz André Figueiredo

André Figueiredo (PDT) teceu elogios ao ex-governador do Ceará e afirmou que, sendo necessário e viável, Ciro Gomes poderá concorrer novamente à Presidência do Brasil

O deputado federal relembrou falas do próprio Ciro de admitir não ter mais intenção de concorrer a presidente, mas, segundo Figueiredo, o ex-governador do Ceará também é um brasileiro que se indigna e é um dos maiores entendedores da área da economia.

Quatro vezes candidato à Presidência da República do Brasil, Ciro Gomes (PDT) poderá ser viável para as próximas eleições em um cenário sem o atual presidente Lula (PT) e sem o ex-presidente Bolsonaro (PL). A declaração foi dada por André Figueiredo, presidente interino do PDT, à Rádio O POVO CBN Cariri, nesta quarta-feira, 23.

"Em sendo necessário e sendo viável, o Ciro também poderá ser um grande nome na candidatura à Presidência. Por enquanto, ainda são discussões muito prematuras. É gratificante ver o reconhecimento que a população brasileira destina a ele mesmo depois de um péssimo resultado eleitoral em 2022, que o deixou muito abalado, ele que foi muito bem em 2018 e sempre venceu a eleição no Ceará, e por todas as crises, infelizmente, locais, ele acabou tendo essa grande decepção, essa grande mágoa", afirmou André.

Ciro lidera pesquisa para presidente sem Lula e Bolsonaro

Em recente publicação da Pesquisa Paraná para intenção de votos para presidente em 2026, Ciro é quem mais pontua em cenário sem Lula e Bolsonaro, empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ambos com 27,8%. O pedetista fica à frente inclusive do cearense Camilo Santana (PT), que apareceu com 6,9%.

Com Bolsonaro inelegível e Lula falando pela primeira sobre a possibilidade de não se candidatar à reeleição, André Figueiredo cita que a viabilidade de Ciro Gomes deverá ser novamente discutida como uma alternativa presidencial.