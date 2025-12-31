Mortes em 2025: as perdas que marcaram o Brasil e o mundo

Mortes em 2025: as perdas que marcaram o Brasil e o mundoLista atualizada reúne mortes de personalidades que marcaram a cultura, a política e a vida pública no Brasil e no mundo em 2025; confira
O ano de 2025 foi marcado pela morte de personalidades que tiveram impacto relevante em áreas como política, ciência, esportes e artes.
A seguir, uma lista atualizada com algumas das mortes de maior repercussão no Brasil e no cenário internacional nesse ano.
1. Preta Gil
A cantora, empresária e apresentadora morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, após enfrentar por cerca de dois anos um câncer colorretal.
Filha de Gilberto Gil, Preta construiu uma carreira marcada pela defesa da diversidade, do corpo livre e da representatividade no entretenimento brasileiro.
2. Sebastião Salgado
O fotógrafo e documentarista mineiro morreu em 23 de maio de 2025, aos 81 anos.
Reconhecido internacionalmente, Salgado ficou conhecido por projetos como Trabalhadores, Êxodos e Gênesis, além de sua atuação ambiental à frente do Instituto Terra.
3. Iêda Maria Vargas
Atriz, modelo e Miss Universo 1963, Iêda Maria Vargas morreu aos 80 anos. Natural do Rio Grande do Sul, foi a primeira brasileira a conquistar o título internacional e teve atuação marcante na televisão e no teatro.
4. Tony Germano
Ator e dublador brasileiro, morreu em novembro de 2025, aos 55 anos, após um acidente em São Paulo.
Ele emprestou sua voz a personagens de séries e produções exibidas por plataformas como Netflix e Nickelodeon, sendo um nome respeitado na dublagem nacional.
5. Cristina Buarque
Cantora e compositora, morreu aos 74 anos. Irmã de Chico Buarque, teve trajetória própria na música brasileira, especialmente ligada ao samba tradicional, sendo referência para pesquisadores e músicos do gênero.
6. Arlindo Cruz
O sambista morreu em 2025, após anos enfrentando complicações de saúde decorrentes de um AVC. Autor de sucessos gravados por grandes nomes do samba, Arlindo deixou legado fundamental para a música popular brasileira.
7. Angela Ro Ro
A cantora e compositora morreu em 2025. Conhecida por sucessos como "Amor, Meu Grande Amor", teve carreira marcada pela intensidade emocional e por uma postura artística transgressora no cenário da MPB.
Mortes no mundo em 2025
1. Brian Wilson
Fundador e principal compositor dos Beach Boys, morreu aos 82 anos. Considerado um dos maiores gênios da música popular do século XX, revolucionou a produção musical com álbuns como Pet Sounds, influenciando gerações de artistas.
2. Roberta Flack
A cantora e pianista norte-americana morreu aos 88 anos. Dona de clássicos como Killing Me Softly With His Song, foi uma das vozes mais importantes do soul e do R&B, vencedora de múltiplos prêmios Grammy.
3. Ozzy Osbourne
O cantor britânico e vocalista da banda Black Sabbath morreu aos 76 anos. Ícone do heavy metal, Ozzy teve carreira marcada por sucessos no grupo e em trajetória solo, além de forte influência na cultura pop.
4. Gene Hackman
O ator norte-americano morreu aos 95 anos. Vencedor de dois prêmios Oscar, Hackman ficou conhecido por filmes como Operação França, Os Imperdoáveis e Superman, sendo considerado um dos grandes intérpretes de sua geração.
5. Diane Keaton
A atriz e diretora morreu aos 79 anos. Conhecida por filmes como "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" e "O Poderoso Chefão", Keaton foi uma das figuras mais marcantes do cinema norte-americano desde os anos 1970.
6. Brigitte Bardot
Atriz e cantora francesa, morreu aos 91 anos. Ícone do cinema europeu nas décadas de 1950 e 1960, Bardot também se destacou por sua atuação como ativista em defesa dos direitos dos animais.
7. Papa Francisco
O papa Francisco morreu em 2025, aos 88 anos. Primeiro pontífice latino-americano e jesuíta a liderar a Igreja Católica, o argentino Jorge Mario Bergoglio marcou seu papado pela defesa dos pobres, do meio ambiente, do diálogo inter-religioso.
8. Pepe Mujica
O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica morreu em 2025, aos 89 anos. Figura emblemática da política latino-americana, Mujica ficou conhecido internacionalmente por discursos em defesa da democracia, da justiça social e da simplicidade no exercício do poder.
Ex-guerrilheiro, governou o Uruguai entre 2010 e 2015 e tornou-se um símbolo global de liderança ética.
9. Giorgio Armani
O estilista italiano morreu em 2025, aos 90 anos. Fundador da grife que leva seu nome, Armani revolucionou a moda ao introduzir linhas mais minimalistas e elegantes, influenciando tanto o vestuário masculino quanto o feminino.
10. Jimmy Cliff
O cantor e compositor jamaicano morreu em 2025, aos 81 anos. Um dos maiores nomes do reggae mundial, Jimmy Cliff teve papel fundamental na difusão da música jamaicana para além do Caribe, tornando-se ícone cultural e político.
Registros e atualizações
Listas completas e permanentemente atualizadas de mortes em 2025 podem ser consultadas em bases como a Encyclopaedia Britannica, obituários da Reuters, Associated Press e a página “Deaths in 2025”, mantida pela Wikipedia, que reúne registros organizados por data, nacionalidade e área de atuação.
Por se tratar de um levantamento em constante atualização, novos nomes podem ser incluídos conforme confirmações oficiais e cobertura da imprensa nacional e internacional.