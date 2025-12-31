Mortes em 2025: as perdas que marcaram o Brasil e o mundo

Lista atualizada reúne mortes de personalidades que marcaram a cultura, a política e a vida pública no Brasil e no mundo em 2025; confira

A seguir, uma lista atualizada com algumas das mortes de maior repercussão no Brasil e no cenário internacional nesse ano.

O ano de 2025 foi marcado pela morte de personalidades que tiveram impacto relevante em áreas como política , ciência , esportes e artes .

Filha de Gilberto Gil , Preta construiu uma carreira marcada pela defesa da diversidade, do corpo livre e da representatividade no entretenimento brasileiro.

A cantora, empresária e apresentadora morreu em 20 de julho de 2025 , aos 50 anos, após enfrentar por cerca de dois anos um câncer colorretal.

Reconhecido internacionalmente, Salgado ficou conhecido por projetos como Trabalhadores , Êxodos e Gênesis, além de sua atuação ambiental à frente do Instituto Terra.

O fotógrafo e documentarista mineiro morreu em 23 de maio de 2025, aos 81 anos.

Atriz, modelo e Miss Universo 1963, Iêda Maria Vargas morreu aos 80 anos. Natural do Rio Grande do Sul, foi a primeira brasileira a conquistar o título internacional e teve atuação marcante na televisão e no teatro .

Ele emprestou sua voz a personagens de séries e produções exibidas por plataformas como Netflix e Nickelodeon, sendo um nome respeitado na dublagem nacional .

Ator e dublador brasileiro, morreu em novembro de 2025, aos 55 anos, após um acidente em São Paulo.

5. Cristina Buarque



Cantora e compositora, morreu aos 74 anos. Irmã de Chico Buarque, teve trajetória própria na música brasileira, especialmente ligada ao samba tradicional, sendo referência para pesquisadores e músicos do gênero.

6. Arlindo Cruz



O sambista morreu em 2025, após anos enfrentando complicações de saúde decorrentes de um AVC. Autor de sucessos gravados por grandes nomes do samba, Arlindo deixou legado fundamental para a música popular brasileira.

7. Angela Ro Ro



A cantora e compositora morreu em 2025. Conhecida por sucessos como "Amor, Meu Grande Amor", teve carreira marcada pela intensidade emocional e por uma postura artística transgressora no cenário da MPB.

Mortes no mundo em 2025

1. Brian Wilson



Fundador e principal compositor dos Beach Boys, morreu aos 82 anos. Considerado um dos maiores gênios da música popular do século XX, revolucionou a produção musical com álbuns como Pet Sounds, influenciando gerações de artistas.

2. Roberta Flack



A cantora e pianista norte-americana morreu aos 88 anos. Dona de clássicos como Killing Me Softly With His Song, foi uma das vozes mais importantes do soul e do R&B, vencedora de múltiplos prêmios Grammy.

3. Ozzy Osbourne



O cantor britânico e vocalista da banda Black Sabbath morreu aos 76 anos. Ícone do heavy metal, Ozzy teve carreira marcada por sucessos no grupo e em trajetória solo, além de forte influência na cultura pop.

4. Gene Hackman



O ator norte-americano morreu aos 95 anos. Vencedor de dois prêmios Oscar, Hackman ficou conhecido por filmes como Operação França, Os Imperdoáveis e Superman, sendo considerado um dos grandes intérpretes de sua geração.

5. Diane Keaton



A atriz e diretora morreu aos 79 anos. Conhecida por filmes como "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" e "O Poderoso Chefão", Keaton foi uma das figuras mais marcantes do cinema norte-americano desde os anos 1970.

6. Brigitte Bardot



Atriz e cantora francesa, morreu aos 91 anos. Ícone do cinema europeu nas décadas de 1950 e 1960, Bardot também se destacou por sua atuação como ativista em defesa dos direitos dos animais.

7. Papa Francisco



O papa Francisco morreu em 2025, aos 88 anos. Primeiro pontífice latino-americano e jesuíta a liderar a Igreja Católica, o argentino Jorge Mario Bergoglio marcou seu papado pela defesa dos pobres, do meio ambiente, do diálogo inter-religioso.

8. Pepe Mujica



O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica morreu em 2025, aos 89 anos. Figura emblemática da política latino-americana, Mujica ficou conhecido internacionalmente por discursos em defesa da democracia, da justiça social e da simplicidade no exercício do poder.

Ex-guerrilheiro, governou o Uruguai entre 2010 e 2015 e tornou-se um símbolo global de liderança ética.

9. Giorgio Armani



O estilista italiano morreu em 2025, aos 90 anos. Fundador da grife que leva seu nome, Armani revolucionou a moda ao introduzir linhas mais minimalistas e elegantes, influenciando tanto o vestuário masculino quanto o feminino.

10. Jimmy Cliff



O cantor e compositor jamaicano morreu em 2025, aos 81 anos. Um dos maiores nomes do reggae mundial, Jimmy Cliff teve papel fundamental na difusão da música jamaicana para além do Caribe, tornando-se ícone cultural e político.

Registros e atualizações

Listas completas e permanentemente atualizadas de mortes em 2025 podem ser consultadas em bases como a Encyclopaedia Britannica, obituários da Reuters, Associated Press e a página “Deaths in 2025”, mantida pela Wikipedia, que reúne registros organizados por data, nacionalidade e área de atuação.

Por se tratar de um levantamento em constante atualização, novos nomes podem ser incluídos conforme confirmações oficiais e cobertura da imprensa nacional e internacional.