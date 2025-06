Brian Wilson, fundador da banda Beach Boys, morre aos 82 anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nascido em 20 de junho de 1942, na Califórnia, na juventude se uniu aos irmãos Dennis e Carl Wilson, o primo Mike Love e o amigo e vizinho Alan Jardine para compor o grupo que conquistou sucesso mundial com as canções “Summer Days (and Summer Nights)”, “God Only Knows”, “California Girls"Surfin' U.S.A.”, “Don't Worry Baby” e “I Get Around”.

Em 2024, o músico foi diagnosticado com demência. Ainda no comunicado, a família pede “respeito à privacidade neste momento” e conclui afirmando saberem “que estamos compartilhando nossa dor com o mundo”.



A história dos anos de vida que sucederam a queda de popularidade dos Beach Boys e o avanço das doenças de Brian Wilson foram contados no filme "Love & Mercy - A força de um gênio", que conta com Paul Dano e John Cusac interpretando o músico. Lançado em 2014, o drama mostra o tratamento psiquiátrico abusivo e manipulador que Wilson passou nas mãos do dr. Eugene Landy e sua redenção quando conhece a vendedora de automóveis Melinda Ledbetter, com quem viria a se casar.

"Love& Mercy" também conta com cenas da formação dos Beach Boys e das gravações do clássico "Pet Sounds", álbum que viria a influenciar até os Beatles.