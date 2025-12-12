Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preta Gil chegou a pensar em suicídio assistido, afirma Gominho

Em entrevista, Gominho detalha dúvidas da cantora na fase final do câncer e relembra o último encontro com a amiga, morta em julho
Autor Carolina Passos
Em seus relatos mais íntimos sobre a fase final da vida de Preta Gil, Gominho revelou que a cantora chegou a considerar a possibilidade de recorrer ao suicídio assistido durante o tratamento contra o câncer.

A informação foi compartilhada pelo influenciador no programa "Sem Censura" (TV Brasil), nesta quarta, 10, onde ele descreveu o grau de sofrimento, dúvida e exaustão que marcaram os últimos meses da artista.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos.

Segundo ele, a amiga atravessou momentos de forte conflito emocional enquanto avaliava caminhos possíveis diante do avanço da doença.

“Ela ficou muito mexida. Dizia: ‘não sei se faço o tratamento, não sei se paro tudo, não sei se faço o suicídio assistido’. Era uma angústia profunda”, contou Gominho.

A possibilidade surgiu no período em que Preta analisava terapias experimentais disponíveis fora do Brasil.

Gominho relembrou que tentou apoiá-la na decisão de continuar lutando. Incentivou a ida a Nova York, onde a cantora passou a realizar um tratamento experimental.

“Falei para ela tentar. Disse: ‘amiga, se existe essa chance, vamos’. E ela foi, com muita coragem”, afirmou.

A artista iniciou o processo, mas precisou interrompê-lo por dez dias após contrair uma infecção. A pausa, segundo ele, provocou uma piora rápida e irreversível.

“Nesse tempo, o câncer tomou o corpo dela. Quando o médico disse que não havia mais o que fazer, ela simplesmente silenciou. Parou de falar, só respondia com a cabeça. Estava exausta”, detalha Gominho.

No relato mais emocionante, ele descreveu seu último encontro com Preta. Ele disse que, ao se despedir, a cantora segurou sua mão e o encarou de forma profunda, um gesto que ele interpretou como despedida.

“Aquele olhar dizia tudo. Fechei a porta do quarto e chorei dez dias seguidos”, contou.

Preta Gil travava uma luta contra um câncer colorretal diagnosticado em janeiro de 2023. A doença entrou em remissão, mas voltou de forma agressiva em agosto de 2024, atingindo diferentes regiões do corpo. Em 2025, já sem resposta aos tratamentos convencionais, a artista buscou alternativas experimentais nos Estados Unidos.

Veja o vídeo do momento:

 

