Preta Gil chegou a pensar em suicídio assistido, afirma Gominho

Gominho revela que Preta Gil cogitou suicídio assistido / Crédito: Reprodução/ Instagram

Em seus relatos mais íntimos sobre a fase final da vida de Preta Gil, Gominho revelou que a cantora chegou a considerar a possibilidade de recorrer ao suicídio assistido durante o tratamento contra o câncer. A informação foi compartilhada pelo influenciador no programa "Sem Censura" (TV Brasil), nesta quarta, 10, onde ele descreveu o grau de sofrimento, dúvida e exaustão que marcaram os últimos meses da artista.

Leia Também | Cinzas de Preta Gil viram diamantes entregues a amigos e família

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos.

Segundo ele, a amiga atravessou momentos de forte conflito emocional enquanto avaliava caminhos possíveis diante do avanço da doença. “Ela ficou muito mexida. Dizia: ‘não sei se faço o tratamento, não sei se paro tudo, não sei se faço o suicídio assistido’. Era uma angústia profunda”, contou Gominho.

A possibilidade surgiu no período em que Preta analisava terapias experimentais disponíveis fora do Brasil.

Gominho relembrou que tentou apoiá-la na decisão de continuar lutando. Incentivou a ida a Nova York, onde a cantora passou a realizar um tratamento experimental. “Falei para ela tentar. Disse: ‘amiga, se existe essa chance, vamos’. E ela foi, com muita coragem”, afirmou.

Relacionado| Filho de Preta Gil, Francisco Gil homenageia a mãe em Londres A artista iniciou o processo, mas precisou interrompê-lo por dez dias após contrair uma infecção. A pausa, segundo ele, provocou uma piora rápida e irreversível. “Nesse tempo, o câncer tomou o corpo dela. Quando o médico disse que não havia mais o que fazer, ela simplesmente silenciou. Parou de falar, só respondia com a cabeça. Estava exausta”, detalha Gominho.