Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Sua última apresentação foi no dia 5 de julho ao lado da formação original do Black Sabbath . Intitulada "Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow" ( "De volta ao começo: a última reverência de Ozzy") , a apresentação aconteceu no Villa Park, estádio localizado em Birmingham, na Inglaterra, cidade natal do músico e berço do heavy metal.

O cantor britânico Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos . Ícone do rock e ex-vocalista da banda Black Sabbath , Osbourne enfrentava sérios problemas de saúde nos últimos anos, incluindo o diagnóstico de mal de Parkinson. Ele estava ao lado da família no momento da morte.

O reencontro com a formação original do Black Sabbath teve ainda a presença de grandes nomes do gênero, como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb of God, Anthrax, Mastodon e Rival Sons.

John Michael Osbourne ganhou destaque como vocalista do Black Sabbath no final dos anos 1960. Com a banda, ajudou a definir o heavy metal e lançou álbuns influentes como "Paranoid" (1970) e "Master of Reality" (1971) e manteve relevância por décadas, com público fiel e presença constante na mídia.



Luta contra a dependência química



Durante a carreira, Osbourne enfrentou o vício em álcool e drogas. O problema começou nos anos 1970 e se agravou na década seguinte, com episódios que resultaram em prisões, internações e prejuízos profissionais.

Ele falou abertamente sobre sua relação com as substâncias, tornando-se uma das poucas figuras públicas a abordar o tema de forma direta. Passou por diversas reabilitações e alternou períodos de sobriedade com recaídas.