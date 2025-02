Morre cantora Roberta Flack, vencedora de 4 Grammy, aos 88 anos

Voz das canções "The First Time Ever I Saw Your Face" e "Killing Me Softly with His Song", Roberta Flack ganhou quatro vezes o Grammy

Nascida em 10 de fevereiro de 1937, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a artista é filha de pais pianistas e ganhou seu primeiro piano aos nove anos de idade.

Em 1969, lançou seu primeiro disco de estreia, “First Take”, trazendo a canção “The First Time Ever I Saw Your Face” que foi incluída na trilha sonora do filme “Perversa Paixão”, de 1971.

Com a canção, Roberta Flack passou seis semanas no primeiro lugar da parada da Billboard e conquistou seu primeiro Grammy na categoria Gravação do Ano, em 1973.

No ano seguinte, “Killing Me Softly with His Song” recebeu dois prêmios Grammy: Gravação do Ano e Melhor Performance Vocal Pop Feminina. Ao todo, a cantora venceu quatro vezes um prêmio do Grammy.