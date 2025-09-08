Angela Ro Ro: lembre namoradas, polêmicas e histórias marcantes da cantoraAngela Ro Ro marcou o MPB com sua voz rouca e músicas singulares. A cantora também ficou famosa por ser protagonista de polêmicas, romances e controvérsias.
Angela Maria Diniz Gonçalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos, no Rio de Janeiro, vítima de um ataque cardíaco. Uma das vozes mais marcantes da música brasileira deixa um legado de intensidade, autenticidade e histórias que ultrapassaram o campo artístico.
A carioca estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 17 de junho, em estado grave, após uma infecção pulmonar, que a levou a passar por uma traqueostomia. Sua trajetória foi marcada por paixão, polêmicas, relacionamentos públicos e uma personalidade arrebatadora.
Angela Ro Ro: confira curiosidades, polêmicas e histórias marcantes
Nascida no Rio de Janeiro, Angela iniciou a carreira artística cantando em bares da cidade. Em 1979, lançou o álbum de estreia, que levava seu nome, considerado até hoje um dos discos mais importantes da MPB.
A voz rouca, intensa e cheia de emoção chamou a atenção da crítica e do público, colocando-a em um espaço singular na música nacional.
1. Ícone lésbico e porta-voz do movimento LGBTQIAPN+
Angela Ro Ro foi uma das primeiras artistas brasileiras a se assumir homossexual quando o tema era tabu. Ainda durante a Ditadura Militar, declarou sua orientação e chegou a ser agredida pela polícia por isso.
"A única coisa que a Polícia Civil do Rio me deu foi um espancamento e tentativa de estupro, me deixando cega de um olho", declarou em suas redes sociais.
O corajoso e arriscado de assumir sua sexualidade transformou a artista em referência para diversas gerações, especialmente na comunidade LGBTQIAPN+.
2. Relacionamentos públicos e intensos
A vida amorosa de Angela sempre esteve em evidência, muito pela forma aberta como ela falava de seus sentimentos. Uma das relações mais lembradas foi com a artista Zizi Possi, marcada por polêmicas.
Durante um show, assumiu a bissexualidade da ex-parceira sem seu consentimento e cresceram rumores de que Ro Ro teria a agredido.
"Nunca dei um tapa nela e nem ela em mim. E até hoje eu carrego essa cruz de infâmia e calúnia. Ela calou, e quem cala consente. Eu fiquei com essa má fama, mas só acredita nessa fama quem não presta", disse Angela ao portal Gay Blog em 2020.
Outras namoradas também foram expostas na mídia e a artista não hesitava em falar sobre suas experiências, tratando o amor com a mesma intensidade que transparecia em suas canções.
3. Temperamento explosivo e declarações polêmicas
Angela era conhecida por não medir palavras. Sua sinceridade, por vezes dura, resultava em entrevistas memoráveis e em momentos de embates públicos.
"Sou escancarada. Falo muita bobagem, muita brincadeira. Não dá para me policiar. Sou uma pessoa que, se eu tentar me vigiar, vou estar me matando. Vou estar matando a espontaneidade da vida em mim", afirmou ao jornal Extra.
Em apresentações, episódios de desentendimentos também eram frequentes, reforçando sua imagem de mulher temperamental, mas autêntica, incapaz de se enquadrar em convenções sociais.
4. Sucessos que atravessaram gerações
Entre as marcas mais fortes de sua carreira estão músicas que se tornaram clássicos da MPB, como “Amor, Meu Grande Amor”, “Gota de Sangue” e “Compasso”.
Canções confessionais, muitas vezes inspiradas em sua própria vida, fizeram de Angela uma artista capaz de traduzir dor, paixão e desejo em forma de música. Sua voz rouca e inconfundível completava esse estilo único.
5. Dificuldades financeiras e de saúde
Angela também viveu momentos delicados fora dos palcos. Nos últimos anos, enfrentou crises financeiras e problemas de saúde, que a afastaram temporariamente da música.
Houve campanhas de apoio de fãs e colegas artistas, reforçando o carinho do público mesmo em tempos difíceis.
Apesar das adversidades, nunca deixou de se expressar de maneira intensa, preservando a essência que a acompanhou por toda a vida.
6. Uma estreia arrebatadora na música
Seu álbum de estreia, lançado em 1979, é considerado um dos mais impactantes da época. Com composições autorais, Angela mostrou logo no início de carreira que sua música seria um reflexo direto de sua personalidade: intensa, passional e sem medo de expor fragilidades.
O disco abriu caminho para sua consagração e permanece uma referência na música brasileira.
7. Amizades e influências artísticas
Ao longo da carreira, Angela construiu parcerias importantes, como com Cazuza, a quem negou cantar a letra de "Malandragem", que chegou a ser eternizada pela voz de Cássia Eller.
Marina Lima e Caetano Veloso também foram relações artísticas marcadas por admiração mútua e pelo reconhecimento do talento da cantora.
"Obrigada pela coragem, pela luta que você deixa pra nós como caminho. Pela voz inigualável e pelas canções belas, profundas, que não nos deixarão te esquecer", publicou a cantora Zélia Duncan em suas redes sociais após morte de Ro Ro.
Além disso, muitos desses artistas a defendiam em momentos de polêmica, mostrando a rede de afeto que ela também cultivou no meio musical.
8. Figura de resistência cultural
Mais do que cantora, Angela se tornou símbolo de resistência. Sua postura diante de preconceitos, sua abertura sobre sexualidade e sua forma visceral de viver fizeram dela uma figura que ultrapassou o campo da música.
Ao longo das décadas, foi lembrada não apenas por sua arte, mas por seu papel social como mulher que desafiou padrões e enfrentou adversidades de cabeça erguida.
Angela Ro Ro sai de cena deixando uma herança de coragem, música e autenticidade, que continuará ecoando por gerações.