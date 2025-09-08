Angela Ro Ro: lembre namoradas, polêmicas e histórias marcantes

Voz marcante da década de 1980, a cantora Angela Ro Ro tem vida e carreira marcada por intensidade / Crédito: Alexandre Moreira / Divulgação

Angela Maria Diniz Gonçalves, mais conhecida como Angela Ro Ro, morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos, no Rio de Janeiro, vítima de um ataque cardíaco. Uma das vozes mais marcantes da música brasileira deixa um legado de intensidade, autenticidade e histórias que ultrapassaram o campo artístico. A carioca estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 17 de junho, em estado grave, após uma infecção pulmonar, que a levou a passar por uma traqueostomia. Sua trajetória foi marcada por paixão, polêmicas, relacionamentos públicos e uma personalidade arrebatadora.

Angela Ro Ro: confira curiosidades, polêmicas e histórias marcantes Nascida no Rio de Janeiro, Angela iniciou a carreira artística cantando em bares da cidade. Em 1979, lançou o álbum de estreia, que levava seu nome, considerado até hoje um dos discos mais importantes da MPB. A voz rouca, intensa e cheia de emoção chamou a atenção da crítica e do público, colocando-a em um espaço singular na música nacional. 1. Ícone lésbico e porta-voz do movimento LGBTQIAPN+

Angela Ro Ro foi uma das primeiras artistas brasileiras a se assumir homossexual quando o tema era tabu. Ainda durante a Ditadura Militar, declarou sua orientação e chegou a ser agredida pela polícia por isso. "A única coisa que a Polícia Civil do Rio me deu foi um espancamento e tentativa de estupro, me deixando cega de um olho", declarou em suas redes sociais.

O corajoso e arriscado de assumir sua sexualidade transformou a artista em referência para diversas gerações, especialmente na comunidade LGBTQIAPN+. 2. Relacionamentos públicos e intensos A vida amorosa de Angela sempre esteve em evidência, muito pela forma aberta como ela falava de seus sentimentos. Uma das relações mais lembradas foi com a artista Zizi Possi, marcada por polêmicas. Durante um show, assumiu a bissexualidade da ex-parceira sem seu consentimento e cresceram rumores de que Ro Ro teria a agredido.

"Nunca dei um tapa nela e nem ela em mim. E até hoje eu carrego essa cruz de infâmia e calúnia. Ela calou, e quem cala consente. Eu fiquei com essa má fama, mas só acredita nessa fama quem não presta", disse Angela ao portal Gay Blog em 2020. Outras namoradas também foram expostas na mídia e a artista não hesitava em falar sobre suas experiências, tratando o amor com a mesma intensidade que transparecia em suas canções. 3. Temperamento explosivo e declarações polêmicas

Angela era conhecida por não medir palavras. Sua sinceridade, por vezes dura, resultava em entrevistas memoráveis e em momentos de embates públicos.