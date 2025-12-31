Oscar Maroni, empresário dono do Bahamas, morre aos 74 anos em SP

Oscar Maroni morreu aos 74 anos / Crédito: Reprodução Redes Sociais

Conhecido por transformar a transgressão em negócio e por se assumir como um personagem público controverso, o empresário Oscar Maroni morreu na manhã desta quarta-feira, 31, em São Paulo, aos 74 anos. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Proprietário do Bahamas Hotel Club, casa noturna instalada em Moema, na Zona Sul da capital paulista, Maroni construiu uma trajetória marcada pela ousadia, por embates com a Justiça e por protagonismo na cena noturna da cidade.

O velório será restrito a familiares e amigos próximos, e ainda não há informações sobre data e local. Maroni deixa quatro filhos. Ao longo da carreira, o empresário chegou a ser preso quatro vezes sob acusações de exploração da prostituição de mulheres. As passagens pela polícia e os processos judiciais contribuíram para reforçar sua imagem pública como figura polêmica e desafiadora das normas legais e sociais.

Em 2023, Maroni já indicava o início de um afastamento gradual da administração do Bahamas, que passava a ser assumida por um de seus filhos. Íntegra da Nota de falecimento É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Maroni, nesta manhã, 31 de dezembro de 2025. Ícone incontestável da noite paulistana, Oscar marcou gerações ao transformar a cena noturna de São Paulo.

Empresário à frente de seu tempo, provocador por essência e defensor da liberdade de expressão, tornou-se um personagem emblemático da cultura urbana da cidade e da história do entretenimento no Brasil. Ao longo de décadas, seu nome esteve diretamente associado à ousadia, à inovação e à criação de espaços que atravessaram diferentes épocas, acompanhando, e muitas vezes antecipando transformações sociais e culturais da capital paulista. “Oscar viveu intensamente, fiel às suas convicções e à sua liberdade. Mais do que um empresário, foi um homem que marcou seu tempo e deixou uma história que jamais será esquecida. Agradecemos todas as manifestações de carinho e respeito neste momento de dor.”