Oscar Maroni, empresário dono do Bahamas, morre aos 74 anos em SP

Oscar Maroni, empresário dono do Bahamas, morre aos 74 anos em São PauloCom Alzheimer, empresário havia iniciado a transição da gestão da casa de shows para um dos filhos
Conhecido por transformar a transgressão em negócio e por se assumir como um personagem público controverso, o empresário Oscar Maroni morreu na manhã desta quarta-feira, 31, em São Paulo, aos 74 anos.
Proprietário do Bahamas Hotel Club, casa noturna instalada em Moema, na Zona Sul da capital paulista, Maroni construiu uma trajetória marcada pela ousadia, por embates com a Justiça e por protagonismo na cena noturna da cidade.
A morte foi confirmada por meio de uma publicação no perfil oficial do Bahamas, que prestou homenagem ao fundador. No texto, ele é descrito como “provocador por essência” e “defensor da liberdade de expressão”, atributos que, segundo a nota, o tornaram um personagem emblemático da vida noturna paulistana.
Ao longo de décadas, Maroni esteve à frente de empreendimentos ligados ao entretenimento adulto e a eventos noturnos, consolidando seu nome como referência — e alvo constante de controvérsias — nesse segmento. O Bahamas, inaugurado em 2005, tornou-se seu principal negócio e também o mais simbólico, associado à proposta de romper tabus e desafiar convenções morais.
Diagnosticado com Alzheimer, o empresário passou o último ano internado em uma casa de repouso na capital paulista, conforme noticiado pela Folha de S. Paulo. A causa da morte não foi divulgada.
O velório será restrito a familiares e amigos próximos, e ainda não há informações sobre data e local. Maroni deixa quatro filhos.
Ao longo da carreira, o empresário chegou a ser preso quatro vezes sob acusações de exploração da prostituição de mulheres.
As passagens pela polícia e os processos judiciais contribuíram para reforçar sua imagem pública como figura polêmica e desafiadora das normas legais e sociais.
Em 2023, Maroni já indicava o início de um afastamento gradual da administração do Bahamas, que passava a ser assumida por um de seus filhos.
Íntegra da Nota de falecimento
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Maroni, nesta manhã, 31 de dezembro de 2025.
Ícone incontestável da noite paulistana, Oscar marcou gerações ao transformar a cena noturna de São Paulo.
Empresário à frente de seu tempo, provocador por essência e defensor da liberdade de expressão, tornou-se um personagem emblemático da cultura urbana da cidade e da história do entretenimento no Brasil.
Ao longo de décadas, seu nome esteve diretamente associado à ousadia, à inovação e à criação de espaços que atravessaram diferentes épocas, acompanhando, e muitas vezes antecipando transformações sociais e culturais da capital paulista.
“Oscar viveu intensamente, fiel às suas convicções e à sua liberdade. Mais do que um empresário, foi um homem que marcou seu tempo e deixou uma história que jamais será esquecida. Agradecemos todas as manifestações de carinho e respeito neste momento de dor.”
Neste momento de luto, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que, de alguma forma, foram impactados por sua trajetória.
O velório será restrito a familiares e amigos próximos.
São Paulo, 31 de dezembro de 2025.
O Bahamas Hotel Club, continuará aberto honrando seu legado, voltaremos com nossas atividades dia 02 de janeiro.
Bahame-se
