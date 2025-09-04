Giorgio Armani: os homens agradecem e os coaches se orgulham

O grande nome da moda italiana Giorgio Armani morreu aos 91 anos "cercado por seus entes queridos", informou sua empresa em 4 de setembro de 2025. (Foto de Bertrand GUAY / AFP) / Crédito: Bertrand GUAY / AFP

Pensar fora da caixa. Ir além do que está sendo feito. Imaginar, inovar, (re)criar. Sair da zona de conforto. Expressões tão ouvidas e lidas que podem ser clichês, mas também trazem algumas verdades. O celular que usamos, o carro que dirigimos e a casa que moramos não existiriam se outras pessoas não tivessem ido além do que era visto e produzido. No vestuário, a premissa é a mesma. E mais um ícone que revolucionou a moda e os negócios relacionados à ela deu adeus às passarelas nesta quinta-feira, 4 de setembro.

Giorgio Armani, um italiano filho de contador, ex-estudante de medicina e ex-militar, morreu em Milão, e deixou algumas lições que ultrapassam o que é possível ver em ensaios, desfiles e vitrines. Aos 41 anos, lançou a marca que ainda hoje leva seu nome, ao lado do companheiro de vida, o arquiteto Sergio Galeotti. O diferencial - o tal "fora da caixinha", eram seus soft suits. Basicamente, Giorgio Armani apostou no tão atual menos é mais: desestruturou o blazer, retirou tecido extra do forro, desenvolveu uma nova modelagem e apostou em novos caimentos e cortes de calças.

Na cartela de cores, tons nunca antes usados em roupas formais. Basicamente, tornou possível que os ternos ficassem mais confortáveis, leves, minimalistas, joviais e modernos. O legado de Giorgio Armani E foi além. Armani teve visão de mercado e não temia ser ousado. Consolidou seu nome e criou outras marcas, para públicos diferentes. Assim, um nome associado ao luxo permitiu que um dos meus primeiros perfumes “de marca” fosse um Armani Code, que ainda está marcado na minha memória olfativa. O sobrenome italiano pode ser visto não só nas roupas masculinas, mas nas femininas e infantis, em móveis, cosméticos, acessórios, moda íntima, fragrâncias, restaurantes, hoteis e até no esporte - era dono do time de basquete Olimpia Milano.