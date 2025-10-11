Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar e Globo de Ouro, aos 79 anos

Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar e Globo de Ouro, aos 79 anosDiane Keaton conquistou o Oscar, Globo de Ouro e prêmio BAFTA com o filme "Annie Hall" ("Noivo Neurótico, Noiva Nervosa"), de 1977
A atriz norte-americana Diane Keaton morreu neste sábado, 11, aos 79 anos de idade. A informação foi confirmada por um porta-voz da família da artista vencedora do Oscar em 1978, à revista People.
Nascida em 5 de janeiro de 1946, na Califórnia, nos Estados Unidos, Keaton iniciou sua carreira artística ainda na juventude com peças de teatro e foi em 1970 que estreou nos cinemas com o filme “As Mil Faces do Amor”.
Seu destaque na atuação aconteceu em 1972, ao integrar o elenco de “O Poderoso Chefão”. Ao lado de Al Pacino, Diane Keaton seguiu nas sequências “O Poderoso Chefão Parte II” (1974) e “O Poderoso Chefão Parte III” (1990).
Em 1977, conquistou o Oscar de Melhor Atriz, o Globo de Ouro e um BAFTA pelo filme “Annie Hall” (no Brasil, “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”), longa-metragem do diretor e seu então namorado Woody Allen, baseado em sua própria vida.
Do teatro ao cinema, Keaton também foi produtora e diretora. Na sua trajetória, também estão os filmes “Reds” (1981), “O Pai da Noiva” (1991), “Alguém Tem que Ceder” (2003) e “Uma Manhã Gloriosa” (2010).
Ainda conforme a People, informações sobre a causa da morte da artista não foram reveladas pela família.
