IA simula Beyoncé, Oppenheimer e outros como lutadores de Mortal Kombat

"Mortal Kombat" é um jogo de luta bem-sucedido, inclusive devido aos personagens icônicos. Uma inteligência artificial simulou como figuras públicas reais, do Papa Francisco ao rapper Snoop Dogg, seriam se fossem lutadores do jogo. Veja fotos

De 1992, “Mortal Kombat” é um sucesso entre quem gosta de jogos de luta. Apesar de fictícios, os personagens disponíveis para lutar, que vão de humanos superdotados a criaturas sobrenaturais, conquistaram admiradores ao redor do mundo. Mas e se houvesse um “Mortal Kombat” de figuras reais?

Foi o que imaginou um usuário da rede social Reddit Reddit é um fórum online e gratuito que permite a criação de publicações e discussões sobre assuntos variados. Cada tema tem uma comunidade, e quem usa a rede social pode votar naquelas publicações que gostaram, ajudando o algoritmo a organizar a plataforma. , que, segundo o portal CNN Brasil, divulgou imagens criadas com inteligência artificial (IA) de rostos conhecidos da arte e do entretenimento como lutadores do jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As cantoras Beyoncé, Rihanna e Taylor Swift, o atleta Cristiano Ronaldo e até mesmo figuras falecidas, como Albert Einstein e Marilyn Monroe, foram reimaginados pela IA.

O físico J. Robert Oppenheimer, em voga desde o lançamento de sua biografia, também entrou na edição, assim como Papa Francisco.

Os trajes e as expressões, nas imagens manipuladas, fazem referência ao estilo visual do jogo, com muitas cores e efeitos especiais. As imagens repercutiram nos comentários do Reddit. “Enstein com certeza venceria qualquer um desses”, escreveu um usuário.