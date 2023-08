Quanto calor os humanos podem suportar? O que se sabe diante de eventos extremos

Diante dos recordes de temperatura em todo o mundo, é imprescindível antecipar os limites de calor e umidade que o corpo humano pode suportar. O termo científico internacional para medir essa capacidade de resistência é o "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG)" ("Wet Bulb Globe Temperature" - WBGT em inglês), que combina o cálculo do calor com o grau de umidade .

Um IBUTG de 35°C foi atingido apenas algumas vezes , principalmente no sul da Ásia e no Golfo Pérsico, disse à AFP Colin Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa.

Por exemplo, estima-se que mais de 61.000 pessoas morreram devido ao calor do verão passado na Europa (inverno no Brasil), onde raramente há umidade suficiente para criar perigosas "temperaturas de bulbo úmido".

Raymond calcula que as temperaturas de bulbo úmido "excederão regularmente" os 35°C em várias partes do mundo nas próximas décadas se o mundo aquecer 2,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Os participantes atingiram seu "limite ambiental crítico" quando seus corpos não conseguiram evitar que sua temperatura central subisse ainda mais, a um IBUTG de 30,6ºC.

Joy Monteiro, um pesquisador na Índia que no mês passado publicou um estudo na Nature analisando as temperaturas de bulbo úmido no sul da Ásia, disse que a maioria das ondas de calor mortais da região estava bem abaixo do limite teórico de 35°C.

A resistência humana a essas temperaturas é "tremendamente diferente dependendo de cada pessoa", disse à AFP.

Temperaturas extremas: quem está mais vulnerável?



"Não vivemos um vazio, especialmente as crianças", diz Ayesha Kadir, pediatra do Reino Unido e consultora de saúde da Save the Children.

As crianças pequenas são menos capazes de regular a temperatura corporal, portanto estão em maior risco, disse. Mas são os idosos, que têm menos glândulas sudoríparas, os mais vulneráveis.

Quase 90% das mortes relacionadas ao calor na Europa no verão passado ocorreram entre pessoas com 65 anos ou mais. As pessoas que precisam trabalhar ao ar livre em altas temperaturas também correm maior risco.

Monteiro observa que as pessoas sem acesso a banheiros costumam beber menos água, o que provoca desidratação.

Sua pesquisa mostrou que o fenômeno climático El Niño elevou o IBUTG no passado. O atual El Niño, o primeiro em quatro anos, deve atingir o pico no final deste ano.

As temperaturas de bulbo úmido também estão intimamente relacionadas às temperaturas da superfície do oceano, disse Raymond.

Os oceanos do mundo atingiram a temperatura máxima histórica na semana passada, superando o recorde anterior de 2016, de acordo com o observatório climático da União Europeia.