Dia Internacional do Gato: conheça os nomes mais comuns entre os felinos no Brasil

Hoje, 8 de agosto, celebra-se o Dia Internacional do Gato. A data dedicada aos felinos que foi estabelecida pelo International Fund for Animal Welfare (Fundo Internacional para o Bem-estar Animal).

Dia Internacional do Gato: por que é hoje, 8 de agosto?

Apesar do crescente número da afeição felina ao redor do mundo, o cenário para os gatos ainda passa por crenças e mitos do imaginário cultural que causam violências e maus-tratos cotidianos. Essa problemática se solidifica também no fato de que nosso conhecimento acerca dos gatos ainda é pequeno se comparado ao conhecimento que temos dos cães.

Os cães foram domesticados há 40 mil anos a.C, enquanto os gatos fizeram parte desse processo apenas há 5 mil anos a.C.. A própria domesticação dos felinos não é completa: os gatos possuem ainda muitos instintos voltados para a preservação da vida selvagem.

Dia Internacional do Gato: crenças e superstições

As crenças sobre os gatos vêm de tempos antigos. Os primeiros registros dos animais, nesse sentido, estão associados a um possível rumor de que eles seriam a fonte da Peste Negra, em 1348. A acusação fez com que diversos gatos de rua e até mesmo domésticos fossem sacrificados.