Madonna é vista assistindo a show de Beyoncé após 1 mês de alta

Após celebrar um mês de alta do hospital, a cantora Madonna aproveitou a noite de domingo, 30, para assistir o show de Beyoncé. Realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o evento foi mais uma apresentação da turnê “Renaissance”.

Durante a apresentação do remix de “Break my soul”, parceria com Madonna, Beyoncé se referiu à presença da Rainha do Pop no estádio: “Gritem para a rainha! Rainha mãe Madonna, nós te amamos”.

Momentos depois, Madonna foi avistada em uma das áreas do estádio. Esta foi a primeira aparição pública da Rainha do Pop após ter sido internada por conta de uma infecção bacteriana grave.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Grande alô para a rainha! Queen Mother Madonna, te amamos."



Aparentemente a Madonna está no show de hoje. #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/URV4E8JY1M July 31, 2023

Madonna proíbe uso de hologramas para recriar sua imagem pós-morte; SAIBA MAIS

Um mês após receber alta médica, Madonna assistiu o show de Beyoncé realizado em Nova Jersey, nos EUA Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Madonna agradece um mês de alta: 'Aos anjos que me deixaram ficar'

A cantora Madonna celebrou nas redes sociais o marco de um mês desde que teve alta do hospital após ficar internada por conta de uma infecção bacteriana grave. A artista agradeceu aos filhos, amigos e aos "anjos que me protegeram e me deixaram ficar para terminar meu trabalho".

Ilustrando o texto com fotos dos filhos David Banda e Lourdes Maria, além de uma foto dela mesma segurando um presente especial entregue pelo empresário Guy Oseary, Madonna escreveu: "Amor da família e dos amigos é o melhor remédio. Um mês fora do hospital e eu posso refletir", iniciou.

"Quando as fichas acabaram, meus filhos realmente estiveram presentes para mim. Eu vi um lado deles que nunca tinha visto antes", escreveu a cantora. Segundo Madonna, a presença dos filhos e "o amor e o apoio dos amigos" fez "toda a diferença".

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui