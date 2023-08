Rihanna teria dado à luz a uma menina, diz site

A cantora Rihanna já se encontra bem e na sua mansão em Los Angeles, conforme explica o site "Media Take Out"

O ícone do pop Rihanna pode já ter dado à luz a seu segundo filho, desta vez uma menina. A informação foi divulgada pelo site norte-americano “Media Take Out” que diz ter confirmado o nascimento da nova herdeira com amigos próximos do casal.

Segundo as informações divulgadas, a cantora deu à luz uma menina "linda e saudável". Tanto Rihanna quanto o bebê estão bem, descansando e se recuperando em sua mansão em Los Angeles.

Conforme o relato de um amigo ouvido pelo site, a bebê “é uma imagem perfeita de Rihanna - até mesmo para os olhos claros."

Este é o segundo filho da popstar com o rapper A$AP Rocky. O primeiro filho do casal, RZA Athelston Mayers, completou 1 ano no dia 13 de maio deste ano. A segunda gestação foi anunciada em fevereiro deste ano por meio de um comunicado à imprensa logo após sua participação no Super Bowl.

