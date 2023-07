Hitboxes: A Revolução dos Controles nos Jogos de Luta

O universo dos videogames de luta, como Street Fighter e Mortal Kombat, testemunhou diversas evoluções ao longo dos anos, desde a popularidade dos jogos em fliperamas até os jogos de luta online nos consoles mais modernos. No entanto, uma das maiores revoluções não aconteceu apenas dentro da tela, mas também fora dela: a ascensão dos hitboxes.



Os controles de fliperama, ou “arcade sticks”, sempre foram um elemento integral da experiência dos jogos de luta, e os hitboxes surgiram para expandir o leque de opções nesse departamento. Mas o que é exatamente um hitbox? Basicamente, é uma variação dos controles arcade tradicionais que, ao invés de um joystick, utiliza botões direcionais. Essa mudança aparentemente simples proporciona uma precisão sem precedentes, permitindo técnicas anteriormente consideradas extremamente difíceis ou até impossíveis.



Uma das maiores perguntas no cenário de games tem sido: "O hitbox é melhor que o stick tradicional?" Bom, a resposta é complexa. A escolha entre hitbox e stick depende do jogo, do personagem e, principalmente, da preferência do jogador. Ainda assim, a tendência crescente do uso dos hitboxes em competições de alto nível não pode ser ignorada.



Em uma entrevista exclusiva, Edy Arqueman, proprietário da empresa Revolution Arcade Sticks, dedicada à fabricação desses controles, declarou que os hitboxes estão vivendo seu momento de destaque. Eles já existiam há muito tempo, mas ganharam notoriedade após a EVO 2022, um evento internacional para competidores de jogos de luta, onde muitos finalistas e nomes consagrados migraram para este tipo de controle e melhoraram suas performances. Edy explica: “O manche precisa passar pelo neutro para poder sair de um input para outro… Já na hitbox, vai direto de um para o outro”.



Entretanto, a história do hitbox no FGC (Fighting Game Community) não é isenta de controvérsias. Em maio de 2019, o renomado jogador Daigo Umehara adotou um controle no estilo hitbox, levantando questionamentos sobre sua legalidade em torneios, visto que esses controles são totalmente customizáveis e podem, potencialmente, oferecer vantagens injustas.



Por outro lado, muitos defensores do hitbox afirmam que sua precisão e rapidez apenas nivelam o campo de jogo, permitindo que os jogadores se concentrem mais na estratégia e habilidades, ao invés de lutar contra as limitações de um controle tradicional.



Quanto ao mercado brasileiro, Edy é otimista. Segundo ele, "o mercado está super aquecido". Ele reconhece que, embora não estejamos vivendo o grande boom dos arcade sticks da era do PS3 e Xbox 360, ainda existe um público sólido e crescente de adeptos. Ele prevê que, à medida que os jogos de luta se popularizem ainda mais, haverá uma demanda crescente por hitboxes e arcade sticks.



Os hitboxes representam mais do que apenas uma tendência passageira. Eles simbolizam uma evolução no modo como os jogadores interagem com seus jogos favoritos e podem, no final, transformar a forma como competimos e jogamos jogos de luta. Independentemente de você ser um jogador casual ou um competidor hardcore, vale a pena experimentar um hitbox e ver como ele pode mudar seu jogo.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.