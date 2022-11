Franquias de games que se reinventaram

Reboots e spin-offs vem se tornando estratégias cada vez mais utilizadas por marcas que querem manter vivas suas franquias de maior sucesso. Mesmo após décadas de bons resultados e mesmo após o encerramento de seu enredo principal, séries que deixaram uma lacuna no coração dos fãs estão sendo reaproveitadas a partir de novas tomadas e iniciativas de desenvolvimento de títulos que carregam a essência do que deu certo no passado, mas tentam algo novo.



A série God of War, do estúdio Santa Monica é um dos exemplos mais claros desse esforço de renovação e, felizmente, obteve bastante sucesso já em sua primeira tentativa, com o lançamento de God of War (2018), título que faturou diversos prêmios, incluindo o The Game Awards de melhor jogo do ano. A série de games começou na era do Playstation 2 e manteve até 2013 um estilo muito parecido de storytelling e gameplay. Contudo, foi com sua proposta de reinvenção que a franquia conseguiu atingir o cume do mercado. O jogo foi reconhecido positivamente pela crítica, sendo o título da franquia com a pontuação mais alta do site Metacritic em seu lançamento, 95 de 100.



Com a chegada da continuação, God of War Ragnarök, que dará continuidade ao arco narrativo a partir do game de 2018, vamos relembrar que outras franquias do universo gamer obtiveram sucesso e ganharam novo fôlego ao se reinventarem.



Tomb Raider



Tomb Raider (Foto: Divulgação)



As aventuras da exploradora de tumbas mais famosa dos games tiveram seu início em 1996 no Playstation original. Com fortes referências aos filmes de Indiana Jones e seu gráfico poligonal primitivo característico, a franquia foi um grande sucesso comercial e deu força à feliz tendência de protagonistas femininas em jogos de videogame. Deu tudo tão certo que a personagem chegou a ganhar vida nos cinemas, interpretada pela talentosa Angelina Jolie. Após 13 títulos de sucesso variável, em 2013 caiu no colo do estúdio Crystal Dynamics a proposta de reinventar a personagem, trazendo novo sentido aos games da série. Tomb Raider (2013) decidiu, então, abordar as origens da personagem e o caminho que a jovem britânica Lara Croft seguiu para se tornar a protagonista de sua própria história.



DOOM



Outra franquia que se foi por um tempo, mas voltou mais forte do que nunca foi DOOM. O jogo de tiro em primeira pessoa estourou inicialmente no PC em meados de 1990 e foi, por muito tempo, a referência do gênero na plataforma. Com o passar do tempo e com o surgimento de outros gigantes dessa categoria, como GoldenEye 007, Halo, Counter-Strike Battlefield e Call of Duty, os jogos da série original - que vigorou entre os anos 1990 e 1996 - ficaram datados. Por um tempo, pareceu que DOOM iria ficar no passado. Apesar de tentativas de repaginar a série durante o começo dos anos 2000, foi apenas com o lançamento de DOOM em 2016 que a franquia ganhou vida nova, especialmente quando esteve disponível gratuitamente para os assinantes da Playstation Plus naquele ano. Devido o sucesso de sua reinvenção, em 2020, DOOM Eternal foi lançado para consolidar o retorno da franquia ao patamar de referência do mercado de jogos de tiro em primeira pessoa.

Mortal Kombat



Mortal Kombat (Foto: Divulgação)



De 1992 até os dias de hoje, o cenário dos jogos de luta mudou radicalmente. Com torneios competitivos cada vez maiores e com novas franquias surgindo todos os anos, é notável o quanto a série Mortal Kombat se manteve em destaque por todos esses anos, mudando e evoluindo constantemente, mas sem perder em nenhum momento sua essência. Desde o primeiro jogo lançado, no começo dos anos 90 até hoje, Mortal Kombat é sinônimo de gráficos realistas, violência explícita e de um estilo de gameplay único no gênero. Com o passar dos anos, MK rivalizou com diversas outras franquias. De Street Fighter a The King of Fighters, de Tekken a Super Smash Bros., a franquia manteve seu estilo violento dinâmico constante, mas passou por transformações significativas durante mais de 17 jogos lançados. Sua reinvenção mais recente veio em 2011 com o lançamento de MK9, jogo que serviu para limpar e organizar a linha do tempo do modo história da franquia e reiniciar seu enredo principal utilizando de um recurso bastante conhecido na cultura pop: a viagem no tempo. Desde então, a série continuou investindo em storytelling e em um sistema de combate sólido. Daí, com Mortal Kombat X, lançado em 2015 e, especialmente com MK11, de 2019, tornou-se um dos maiores exemplos de como as franquias de games podem se reinventar, mantendo sua essência e conquistando novos adeptos.



Esse conteúdo foi escrito em conjunto por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



