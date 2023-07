Inteligência Artificial cria a "pessoa mais estereotipada" de 30 países; veja imagens

As imagens foram criadas pela plataforma Midjourney, com informações do Chat GPT, e renderam críticas no Twitter sobre a diversidade das pessoas. Veja as imagens

O editor de livros Rodolfo Medeiros tem um perfil no Twitter onde posta as tendências com imagens geradas a partir de inteligência artificial. Essa semana, Medeiros postou um fio com imagens geradas pela plataforma de inteligência artificial (IA) Midjourney que retratavam a “pessoa mais estereotipada” de 30 países.

Segundo Rodolfo, ele pediu a descrição das pessoas para o Chat GPT e, em seguida, pediu para a Midjouney criar as imagens. A plataforma utilizou traços físicos, vestimentas, acessórios e cenários para identificar as nações.

Logo após a postagem, surgiram comentários reclamando da falta de diversidade nas imagens. “Traços europeus são privilegiados mesmo quando retratando populações não-europeias”, disse um internauta. “México, Espanha e Brasil. Ela só mudou o cabelo”, comentou outro usuário.

Rodolfo comentou as reclamações e deu razão para os questionadores: “Tem gente achando que as imagens ficaram com um rosto ‘meio padrão’ para todas as imagens, e vocês estão absolutamente certos”.

Confira algumas das imagens das “pessoas mais estereotipadas” criadas pela Inteligência Artificial:

IA criou "pessoa mais estereotipada" do Brasil Crédito: Reprodução/Twitter

Pedi para a IA representar a pessoa mais estereotípica de 30 países diferentes:



1. Brasil pic.twitter.com/QvxsaBf4ZB — Medeiros (@rdfmedeiros) July 16, 2023

IA cria a “pessoa mais estereotipada” de 30 países: Comentários preconceituosos em algumas imagens

A imagem que retrata uma pessoa estereotipada dos Estados Unidos mostra um homem gordo e vários comentários diziam ser engraçado. Um deles comentou: “vi o americano e por uma fração de segundo fiquei preocupada com a saúde do rapaz…”.

Os Estados Unidos foram o único país que não foi retratado com uma pessoa magra.

A imagem criada pela IA da pessoa estereotipada dos Estados Unidos foi a única que era gorda. Crédito: Reprodução/Twitter