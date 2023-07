Nem Barbie, nem Oppenheimer: filmes e séries para maratonar

Quem não gosta de um cineminha? Com a estreia recente de "Barbie" e "Oppenheimer", o mundo cinematográfico entrou em alvoroço. Pensando nos cinéfilos de plantão, confira seleção com estreias de filmes e séries recentes disponíveis no O POVO+.



1. Memórias do Medo

Cinco narrativas sobrenaturais se entrelaçam nesse suspense onde realidade e ficção são sobrepostas. Todo mundo tem uma história de medo para contar. Venha ouvir um médico, um palhaço, um jornalista, um historiador e uma professora, que relatam causos de assombração nesta trama eletrizante.

2. Mulheres Sabiás

Neste documentário do OP+, são ouvidas seis etnias indígenas diferentes presentes no Ceará (Kalabaça, Tabajara, Tremembé, Jenipapo-Kanindé, Pitaguary e Tapeba) para entender como mulheres alcançaram suas lideranças no canto por autonomia, identidade e território de seus povos.

3. Mainha: Com a morte nos olhos

Ceará, 1980. O nome “Mainha” estampava todos os noticiários policiais da época. Venha conhecer ao longo de quatro episódios a história de um dos matadores mais procurados do Nordeste.

4. Expedições Fotográficas

Viaje com uma equipe de fotógrafos em busca de aventuras pelo mundo. Na primeira temporada, o destino é a África do Sul. Na segunda temporada, a jornada é rumo às terras islandesas.

5. Mudanças Climáticas no Ceará

Ao longo de seis dias, a equipe do O POVO+ viajou por Irauçuba, Icapuí e Guaramiranga para mostrar os impactos das mudanças climáticas no Estado. Saiba como a desertificação do solo, o avanço do mar e a ameaça à biodiversidade têm se manifestado no Ceará.

E muito mais!

