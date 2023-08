Show da Taylor Swift: ingressos no site e ação de cambistas digitais

Problema não está limitado ao Brasil, mas envolve cambistas, uso de bots e outras práticas no País; entenda motivo para dificuldades em comprar ingressos

Quando a cantora Taylor Swift anunciou sua turnê no Brasil, milhões de fãs se reuniram no site Tickets for Fun para a compra de ingressos. A divulgação dos shows meses atrás, nos Estados Unidos, teve um resultado semelhante — a dificuldade para adquirir ingressos da artista na fila virtual.

Os problemas no contexto norte-americano chegaram até o Congresso em investigação sobre o monopólio da empresa Ticketmaster no mercado de bilheterias virtuais. Na prática, enquanto alguns fãs esperavam horas, outros eram expulsos da fila após erros no site.

A Ticketmaster se desculpou pelo transtorno causado aos fãs ainda em novembro de 2022, expressando que o tráfego sem precedentes foi o motivador para os erros no sistema. Em declaração sobre o incidente, o presidente da Live Nation, Joe Berchtold, cita os bots como parte da situação.

“(Ticketmaster foi) atingido com três vezes a quantidade de tráfego de bots que já havíamos experimentado”, explicou em audiência aos legisladores. A atividade, informou Berchtold, exigiu uma desaceleração e consequente pausa das vendas, o “que levou a uma terrível experiência do consumidor da qual lamentamos profundamente.”

Ingressos para show da Taylor Swift: experiência brasileira

“O ‘cambismo digital’ e seus problemas consequentes não são de hoje, nem unicamente nacionais”, começa o advogado Iago Capistrano, membro da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB-CE.