Nostalgia anos 2000: de NX Zero a RBD, bandas que fizeram sucesso estão voltando

Algumas bandas que fizeram bastante sucesso nos anos 2000, como Restart e Nx Zero, retornam em 2023 Crédito: Divulgação

A banda Restart abalou a web no início do mês de agosto com o anúncio de que retornaria para uma turnê ainda neste ano. A notícia deixou muitas pessoas saudosas e nostálgicas, mas a banda colorida não é a única a retornar aos palcos em 2023. Confira outras bandas que fizeram sucesso nos anos 2000 e estão voltando. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine RBD Um dos maiores fenômenos dos anos 2000 está de volta para uma turnê, que também terá apresentações no Brasil. A banda Rebelde (RBD) conquistou milhares de fãs no início do milênio, e demonstra relevância até nos dias atuais, com a venda de ingressos esgotadas para os shows. O grupo reuniu cinco dos seis integrantes originais da banda. Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann e Christian Chávez vão presentear os fãs com a oportunidade de escutar mais uma vez ao vivo músicas como “Soy rebelde” e “Sálvame”. Ainda não há informações se os shows do Rebelde continuarão no próximo ano.

NX Zero

NX Zero foi considerada uma das bandas de rock mais conhecidas do Brasil, e também é dona de hits como “Cedo ou tarde” e “Razões e emoções”. O conjunto já ganhou diversos prêmios, e um deles foi um Grammy Latino de "Melhor álbum ‘Rock’ brasileiro", em 2009. A banda foi criada em 2001, mas em 2017, o vocalista Di Ferrero informou que os membros do grupo iriam tirar um período de hiato, sem previsão de retorno.

Isabeli Fontana é acusada de desmerecer integrantes do NX Zero; ENTENDA

O NX Zero anunciou a volta no início de 2023 e está com uma turnê passando por vários estados do país. O conjunto se apresenta em Fortaleza neste sábado, dia 12, às 20h, no Colosso. Restart Restart, que foi sensação no final dos anos 2000 e início da década de 2010, retorna depois de oito anos separados. O grupo conhecido pelas calças coloridas fará uma turnê em comemoração aos 15 anos de criação.

Os espetáculos não contarão com novas músicas, apenas com os principais sucessos, como singles "Levo comigo" e "Menina estranha". Será um adeus dos músicos juntamente com os fãs ao conjunto.

Formada por Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas, a banda vai começar a viajar pelo Brasil a partir do dia 7 de outubro, data do primeiro show em São Paulo, no Espaço Unimed, na zona oeste da cidade.