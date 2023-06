Papa Francisco quebra protocolo e reza pela "Menina do Vaticano", desaparecida há 40 anos

O papa Francisco quebrou protocolos e rezou neste domingo, 25, pela família de Emanuela Orlandi, desaparecida há 40 anos. O caso é um dos mais longevos da justiça italiana e diversas hipóteses foram levantadas e descartadas. No ano passado, a história virou uma série documental na Netflix.

LEIA MAIS | Chacina de Curió: saiba os detalhes

“Nesses dias aconteceu o aniversário de 40 anos do desaparecimento de Emanuela Orlandi. Gostaria de usar a circunstância para mais uma vez expressar minha proximidade à família, sobretudo a mãe, e garantir a eles minhas orações”, disse o papa.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O irmão da vítima, Pietro Orlandi, acredita que o gesto simboliza a possibilidade das investigações avançarem. "Foi um sinal positivo, não esperava, acho que é um grande avanço", comentou à Ansa, uma agência de notícias italiana.

"Finalmente caiu o tabu. O papa recordou Emanuela Orlandi, o fato de rezar é um sinal de esperança para chegar à verdade", adicionou.

Filha de um funcionário do Vaticano, Emanuela desapareceu após uma aula de música no centro de Roma em 22 de junho de 1983. Desde então, o caso gerou múltiplas teorias da conspiração envolvendo a máfia, as autoridades do Vaticano e até a Maçonaria. Nenhuma das teorias foram comprovadas.

Em novembro de 2022, o caso virou uma série da Netflix. A obra, intitulada "A Garota Desaparecida do Vaticano", reacendeu a atenção sobre o caso e cartazes com o rosto de Orlandi voltaram a aparecer pelas ruas de Roma.

A família de Emanuela exige justiça e denuncia o silêncio do Vaticano, acusado de dificultar as investigações por anos.



De acordo com dados da Gendarmaria vaticana divulgados pela sala de imprensa da Santa Sé, a oração do papa foi aplaudida por mais de 20 mil fiéis presentes na Praça São Pedro.