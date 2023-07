Luiz Gonzaga 'canta' música de João Gomes com inteligência artificial

O cantor de piseiro João Gomes realizou um de seus sonhos no último domingo, 9, durante uma festa junina em São Paulo. Ele “cantou” com seu ídolo, Luiz Gonzaga, a música “Eu Tenho a Senha”. O momento foi proporcionado a partir da utilização de inteligência artificial (IA) para criar a voz e a sequência de imagens do Rei do Baião no palco.

Uma das grandes influências da carreira de João Gomes, Luiz Gonzaga faleceu em 1989. O “encontro” no Arraial Estrelado, realizado pelo Ifood no Jockey Club, foi possível após mais de 40 dias de preparação da IA para captar as imagens e a voz de Gonzagão. Segundo os organizadores, foram utilizados 80 minutos de amostras de voz do Rei do Baião extraídos de quase cem músicas.

Quanto à sua aparência, houve seis fases de treinamento com 60 fotos diferentes para chegar ao resultado final. A ação de “reviver” o artista ocorre em meio a uma onda recente de utilização da inteligência artificial para trazer “de volta” personalidades que já morreram, como no caso de Elis Regina, que “cantou” com Maria Rita, sua filha, em um comercial.



